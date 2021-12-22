Анализ данных о распространении омикрон-варианта коронавируса нового типа по ЮАР позволил медикам сделать вывод, что эта разновидность примерно вдвое заразнее изначальной вариации SARS-CoV-2, а дельта-штамм превосходит на 36%. Результаты анализа ученые опубликовали на medRxiv.

Омикрон-вариант коронавируса нового типа (В.1.1.529) начал распространяться по территории ЮАР и других государств Африки в конце осени этого года. Сейчас его выявили более чем в 80 государствах мира. По предположениям ученых, омикрон значительно заразнее дельта-штамма, однако пока у медиков не накопилось достаточного количества данных, чтобы полностью подтвердить этот вывод.

В новом исследовании американские медики под руководством профессора Колумбийского университета (США) Джеффри Шамана частично заполнили этот пробел. Ученые анализировали данные нескольких последних недель из южноафриканской провинции Гуатенг. Там произошла первая крупная вспышка заражения омикрон-вариантом.

На основе этих данных исследователи составили компьютерную модель распространения SARS-CoV-2 по Южной Африке. Она учитывала, как часто местные врачи выявляли инфекцию, проводили ПЦР-тесты и геномный анализ образцов вируса. Шаман и его коллеги сравнили, как возбудитель COVID-19 распространялся во время первой и последующих волн пандемии.

Эти расчеты показали, что омикрон-вариант распространялся по провинции Гуатенг и другим областям ЮАР примерно вдвое быстрее первых штаммов SARS-CoV-2 и на 36% быстрее дельта-варианта.

Кроме того, появление штамма омикрон привело к снижению популяционного иммунитета к коронавирусу на 63% на территории провинции Гуатенг, и на 55% — в остальных регионах ЮАР. В результате этого, как прогнозируют медики, около 70% жителей данного региона Южной Африки и всей страны в целом могут заразиться омикрон-штаммом в ближайшие недели и месяцы.

Столь высокий уровень заразности штамма «омикро»н, как считают Шаман и его коллеги, необходимо учитывать при выработке эпидемических мер, направленных на сдерживание распространения SARS-CoV-2. Он также указывает на необходимость скорейшей вакцинации на глобальном уровне, подытожили ученые.