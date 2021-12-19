Новый штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим на территории Ирландии.

Как передает ТАСС, oб этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье министерством здравоохранения республики.

«Центр наблюдения за охраной здоровья был сегодня проинформирован о 5 124 подтвержденных случаях COVID-19. 436 пациентов с COVID-19 госпитализированы, из них 107 — в отделения интенсивной терапии, — отмечается в заявлении ведомства. — По нашим оценкам, около 52% всех случаев [инфицирования], о которых сообщается, приходятся на штамм «омикрон».

Для того чтобы стать доминирующим в Ирландии, штамму «омикрон» коронавируса понадобилось всего две недели, что лишь показывает, насколько высоко трансмиссивный этот вариант»,- говориться в сообщении ведомства.