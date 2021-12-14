Омикрон-штамм коронавируса к настоящему моменту обнаружен в 77 государствах. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

«Сообщения об «омикроне» поступили из 77 стран», — отметил он.

«Омикрон» распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов», — добавил глава ВОЗ.

Системы здравоохранения рискуют оказаться перегруженными из-за быстрого распространения штамма. Гебрейесус подчеркнул, что омикрон-вариант до сих пор был недооценен в том, что касается его опасности. «Даже если «омикрон» вызывает менее тяжелое заболевание, огромное число случаев [заражения] может привести к перегрузке неподготовленных систем здравоохранения», — констатировал он.