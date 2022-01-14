Мировые цены на «черное золото» пошли в рост. Цены на нефть опускаются в четверг после подъема накануне до максимальных уровней более чем за два месяца на данных о сокращении запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в четверг составила $84,41 за баррель, что на $0,26 (0,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,95 (1,1%) — до $84,67 за баррель, достигнув максимума с 9 ноября.

«В целом же цены на нефть растут и это нас устраивает, — заметил в беседе с # экономист Халид Керимли. – В ноябре котировки несколько упали из-за ожиданий рисков, связанных с распространением новой модификации вируса «омикрон», однако позже на фоне опасения несколько спали и нефтяные индексы пошли вверх. Стимулирующее действие на инвесторов оказали последние заявления главы ФРС относительно инфляции, которые оказались мягче, чем ожидали участники рынка».

Кроме того, говорит аналитик, на положительной динамике нефтяных цен сказались оценки влияния «омикрона» на рынок нефти. По прогнозам аналитиков, новый вариант COVID-19 временно замедлит восстановление спроса на нефть, однако в целом не сильно скажется на нем. «Нефть дорожает на фоне ожиданий, что новый вариант коронавируса «омикрон» может быть не таким опасным, как предполагалось. Это снизило опасения участников рынка относительно перспектив падения спроса на топливо в мире», — считает эксперт. Он также отметил, что поддержку рынку оказало падение запасов нефти в США до минимума с 2018 года.

При этом МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет в 2022 году до 99,53 млн б/c по сравнению с 96,2 млн б/c годом ранее. Повышение нефтяных индексов, говорит Керимли, благоприятно скажется на нашей стране и устойчивости национальной денежной единицы, поскольку повысятся валютные доходы от ее экспорта. Таким образом, в этом году спрос достигнет уровня, который существовал до пандемии коронавируса — в 2019 году он составил 99,55 млн б/с. Однако это произойдет только в том случае, если удастся сдержать очередную волну коронавируса, вызванную появлением нового штамма.

Второй год подряд большинство аналитиков и управляющих называют коронавирус ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики в 2022 году. Однако, если в прошлом году опасения в первую очередь были связаны с эффективностью вакцинирования, выработкой коллективного иммунитета, то сейчас страхи сосредоточены исключительно вокруг новых мутаций вируса. Наибольшее беспокойство вызывают возможные мутации коронавируса, которые могут подорвать и без того слабый рост экономик. Впрочем, даже в случае стойких мутаций катастрофического развития ситуации мало кто ждет.

Нефтяные котировки стали расти 4 января, после того как министры стран ОПЕК+ решили сохранить план по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки в феврале. На заседании представители государств отметили, что риски, связанные с южноафриканским штаммом коронавируса «омикрон», снизились, так как выяснилось, что этот вариант инфекции реже вызывает тяжелое течение COVID-19 и смерть.

«Нефтяной картель утвердил эти объемы с той оговоркой, что будет отслеживать ситуацию, обусловленную циркуляцией вируса «омикрон», — сказал независимый эксперт по экономике и финансам Виталий Калугин. — Мол, если сей штамм будет столь же заразен, как «дельта», и экономики, в том числе китайская, начнут закрываться, то сокращение добычи может состояться в рамках специальной встречи. Но, как мы видим, вирус оказался не таким заразным, во всяком случае, не смертельным. К тому же ВОЗ не рекомендовала закрывать экономики, транспортное сообщение и объявлять локдауны».