Итоги пяти месяцев текущего года являют картину прироста продовольственного импорта. Традиционно такая ситуация складывается на фоне прироста статистики местного производства сельскохозяйственной продукции.

По данным Государственного таможенного комитета (ГТК), за пять месяцев этого года Азербайджан закупил за рубежом продовольственных товаров на сумму 755 млн долларов США — на 16,1% больше, чем за сопоставимый период минувшего года. При этом удельный вес продовольствия в структуре импорта фиксируется на уровне 17,2%. Примечательно, что за отчетные месяцы прошлого года сей показатель был меньше на 1,6%.

Как уже говорилось выше, традиционный одновременный прирост сельхозпроизводства и ввоза в страну продовольствия не обошел стороной показатели этого года. Производство сельскохозяйственной продукции в январе — апреле текущего года в фактических ценах составило 1,447 млн манатов — на 2,3% больше по сравнению с отчетным временем прошлого года, значится в отчете Госкомстата. При этом в сфере животноводства фиксируется прирост на 2,3% — до 1,343 млн манатов, растениеводства – 2,6 %, до 104 млн манатов.

По мнению аналитиков, позиции импорта в нашей стране растут из года в год, невзирая на статистические подвижки в сегменте производства продовольствия. Как сообщил корреспонденту # председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрет Юсифов, только за истекшие семь лет — с 2014 по 2020 гг. импорт в страну увеличился по данным того же Госкомстата на аж на 4,3 млрд долларов. «Если семь лет назад сей показатель был на уровне 9,2 млрд долларов, в минувшем году он составил уже 13, 5 млрд долларов. При этом среднегодовой прирост импорта превысил 600 млн долларов», — заметил ученый. Касаясь данных о растущем местном производстве, он заметил, что растущие позиции ввоза позволяют судить о сокращении местного производства на приближенном уровне.

Профессор также заметил, что пандемия коронавируса, которой принято объяснять возросшие показатели ввоза, не является причиной подросших масштабов импорта, поскольку упомянутая тенденция имела место и до пандемии. С другой стороны, говорит аналитик, прирост ненефтяного экспорта также не объясняет причин возросшего импорта. Ведь если сравнивать с показателем семилетней давности, в минувшем году экспорт нашей неуглеводородной продукции возрос всего-то на две сотни миллионов долларов. При этом рост импорта и фиксируемый Госкомстатом прирост местного производства пищевой продукции происходит на фоне ощутимой инфляции.

Хотя, казалось бы, изобилие еды должно понижать цены. Однако этого не происходит. По словам специалиста, стабилизация цен на внутреннем рынке может быть следствием только растущего местного производства, свободного рынка и отсутствия барьеров в виде высоких таможенных пошлин. «Задача насытить рынок продукцией и сбить цены стоит здесь и сейчас, — говорит эксперт. — Для этого необходимо убрать искусственные барьеры, стоящие на пути импорта».

Возвращаясь к статистике, в общей сложности с начала года импорт товаров составил в денежном выражении $4 млрд 392,8 млн., увеличившись на 5,4%. При этом государственными предприятиями и организациями импортировано товаров на общую сумму $379,4 млн, на 47,7% меньше, чем за январь-май минувшего года. В этом году поступления от экспорта товаров оцениваются в $7 млрд 427,3 млн. Прирост доходов от импорта составляет 6,5%. Доля ненефтегазовых товаров в экспорте составила $907,5 млн или 12,2%. Ненефтегазовый экспорт увеличился на 25,8%. Всего же объем внешнеторговых операций Азербайджана со 168-мью странами мира составил $11,8 млрд (+6,1%). На этом фоне положительное сальдо внешнеторговых операций превысило $3 млрд.