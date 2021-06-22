«Чем больше мы имеем свобод, тем скорее нам хочется СС, тайной полиции, концлагерей, всеобщего страха».

Помните это откровение пьяного немецкого генерала из легендарного сериала «Семнадцать мгновений весны»? Эти слова были сказаны в других условиях и по другому поводу, но глядя, что сегодня вытворяют несознательные азербайджанские граждане, они могут быть применимы и к ним. Естественно, в другой интерпретации с учетом условий, которые сегодня нам диктует пресловутая пандемия коронавируса.

«Чем больше они имеют свобод, тем скорее им хочется коронавируса, заточившего их почти на два месяца в собственные дома». Во всяком случае, действия отдельных наших граждан открыто указывает на то, что «воля» им претит, и они явно соскучились по «домашнему аресту» и смс-разрешениям.

В разгар пандемии «короны» в стране, который пришелся на летний сезон, многие ныли и сетовали на судьбу, что, мол, в такой зной приходится сидеть дома, вместо того, чтобы предаться благостному отдыху на берегу Каспийского моря. Пляжи, как и многие другие объекты большого скопления людей, были под запретом.

Однако всему приходит конец, в том числе и всему плохому, и в последние дни «корона» стала отступать. Положительная динамика числа выздоровевших и отрицательная – числа инфицированных, стали неплохим подспорьем для вынесения Оперштабом при Кабмине Азербайджана решения: снять запрет на посещение пляжей.

Радости любителей солнечных лучей, загара, морского песка и собственно самого моря, не было конца и края. Они ринулись на пляжи, дабы понежиться в ласковых волнах Каспия. И все было бы хорошо, если бы не одно обстоятельство. Некоторые из азербайджанцев поспешили на море не только для того, чтобы оказаться в объятиях Посейдона, но и поговорить по душам с Бахусом. Не знаю, есть ли в древнегреческой мифологии бог мусора, но и он явно составил компанию первым двум. Впрочем, давайте все по-порядку.

Итак, приведем небольшой отрывок из пресс-релиза Исполнительной власти города Баку.

«Пресс-служба Исполнительной власти города Баку сообщает о том, что в целях отслеживания текущей обстановки на пляжах проводятся ежедневные рейды и информирование населения – при выявлении нарушений принимаются соответствующие меры по их устранению.

На пляжах введен запрет на торговлю алкогольными напитками, нельзя также приносить их с собой – но, несмотря на это, у пятерых граждан были обнаружены спиртные напитки, после чего им было сделано предупреждение о том, что подобное недопустимо, как и купание в нетрезвом виде.

В ходе рейда также было установлено, что некий гражданин Хасрат Джафаров сбрасывал бытовые и другие отходы в море и на территорию одного из частных пляжей в зоне Шихово – он был оштрафован сотрудниками МВД согласно соответствующей статье УПК», — говорится в заявлении.

Конечно же, распитие спиртных напитков и страсть мусорить вокруг себя со стороны некоторых «чистоплотных» наших граждан не в новинку. С такой картиной мы сталкивались и задолго до появления коронавируса.

Однако мы наивно полагали, что хотя бы страх перед смертельным вирусом (точнее, боязнь оказаться вновь в четырех стенах из-за заразы) вытеснит из нутра таких людей «вирус бескультурья». Увы, «вирус бескультурья» оказался сильнее.

Сто раз, тысячу раз был прав покойный Владимир Высоцкий, которому принадлежат следующие строки: «Но если жил ты, как свинья, останешься свиньей». И никакой COVID-19 или 1919 и так далее тут не поможет…