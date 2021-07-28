События последних дней, в частности, ситуация в области борьбы с наркотиками показала, что сотрудникам правоохранительных структур противостоит серьезная вооруженная до зубов преступная сеть наркоторговцев. Недаром же на последнем заседании коллегии по итогам первого полугодия министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник полиции Вилаят Эйвазов заявил, что из года в год в республике растет объем незаконного оборота наркотиков.

А 27 июля в Баку средь бела дня наркоторговцы, пытаясь оказать сопротивление сотрудникам полиции, взорвали гранату, в результате чего скончался один из предполагаемых членов преступной группировки, а четверо оперативников уголовного розыска получили ранения различной степени тяжести. В связи с этим в тот же день было распространено короткое официальное сообщение Генеральной прокуратуры и МВД республики. Сегодня # стали известны некоторые дополнительные детали произошедшего.

Начнем с того, что случай произошел на территории Ясамальского района в 16:00. Сотрудники 20-го отделения полиции Насиминского района преследовали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков – уроженцев Мингячевира, проживающих в поселке Говсан Сураханского района и ранее судимых за грабеж, контрабанду и распространение наркотических средств. Это 39-летний Мусеиб Алескеров и 28-летний Эльман Гурбанов. Последние пытались оторваться от полицейских на автомобиле Hyundai. Когда оперативники настигли их, М.Алескеров взорвал ручную гранату и скончался на месте. Отметим, что один из пострадавших полицейских – сотрудник Сабаильского РУП, подоспевший на помощь к коллегам.

Что касается соучастника преступления Э.Гурбанова, то при обыске правоохранители обнаружили у него свертки с героином и амфетамином, а также кастет. При осмотре автомобиля оперативниками дополнительно было изъято: 1 килограмм героина, 500 граммов метамфетамина, топор и резиновая дубинка.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 315 (оказание сопротивления представителям власти) и 228 (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ) Уголовного Кодекса АР.

Как известно, основная часть сильнодействующих наркотиков и психотропных веществ, ввозятся в Азербайджан из Ирана, граничащего с Афганистаном. Несмотря на повышенную бдительность наших сотрудников пограничной и таможенной служб, иранские контрабандисты не только не оставляют попыток переправить наркотики в Азербайджан, а наоборот, увеличивают интенсивность этого процесса. Сказывается также ситуация в Афганистане, которая вышла из-под контроля правительства в связи с наступлением движения «Талибан». Отметим, что иранские наркокурьеры очень отчаянны, нередки случаи оказания ими вооруженного сопротивления азербайджанским пограничникам. И неудивительно, потому что почти 10 % мировой прибыли приходится на долю наркотиков.

Согласно последнему Всемирному докладу о наркотиках за 2020 год, глобальный рынок «белой смерти» расширяется и становится сложным. Причем, употребление наркотиков возросло гораздо больше в развивающихся странах, чем в развитых. Самым употребляемым веществом является каннабис, самым вредным-опиоиды. Параллельно растет употребление синтетических стимуляторов.

В Центральной Азии и России синтетические наркотики заменяют собой опиаты. В Афганистане и Ираке растет рынок метамфетамина, оттуда в Азербайджан и поступает эта дурь.

Надо ли говорить, что торговлю наркотиками контролируют хорошо организованные транснациональные преступные группы, которые несмотря на экономические ограничения, введенные во всем мире в связи с пандемией COVID-19, демонстрируют устойчивость, изменяя маршруты трафика.

Международные эксперты предупреждают, что экономические трудности, вызванные пандемией, могут усугубить ситуацию в области потребления наркотиков. Так что самое сложное для правоохранительных органов Азербайджана еще впереди.