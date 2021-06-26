Международный валютный фонд признает, что за время пандемии ставки по кредитам азербайджанских коммерческих банков были достаточно высокими, тогда как денежно-кредитная политика Центробанка была приемлемо мягкой.

Впрочем, ставка Центробанка почти не влияет на кредиты по линии коммерческих банков. В отчете по итогам проведенных ранее консультаций с правительством Азербайджана Международный валютный фонд признает эту данность. «На фоне слабой денежно-кредитной трансмиссии ставки по банковским кредитам снизились лишь умеренно и остаются еще высокими», — говорится в его отчете. Авторы уверены, что, воспользовавшись таким ослаблением, необходимо продолжить постепенную нормализацию пруденциальных и регулирующих мер банков.

Напомним, что в марте сего года Центробанк продлил часть инструментов поддержки банковской сферы, так называемых пруденциальных нормативов, в том числе имеющих отношение к проблемным кредитам. Для части заемщиков кредитная нагрузка оказалась непосильной, и Центробанку пришлось искать инструменты для поддержки банков.

В числе продленных смягчений оказался норматив адекватности капитала. По системным банкам до 1 июля требование к этому отражающему общую оценку надежности банка показателю значится на уровне 11%, прочим банкам – 9%. Тогда как в обычное время основной норматив, призванный к соблюдению всеми финансовыми структурами, составляет 12% по системным банкам, по остальным – 10%. Отсюда следует вывод, что за установленные сроки финансовые структуры должны отыскать недостающие из-за проблемных кредитов капитальные средства, говорят аналитики рынка.

В экспертных кругах бытует мнение, что высокие проценты сослужили свою службу в формировании проблемных кредитных портфелей банков. При этом учетная ставка Центробанка почти не действует. За время пандемии ставка рефинансирования главного банка снижалась и составляет сегодня 6,25%, однако кредиты коммерческих банков зашкаливают за 20%. По мнению доктора экономических наук, профессора Салеха Мамедова, даже несмотря на снижение, учетная ставка азербайджанского Центробанка остается высокой:

«Если сопоставить, ставка ФРС составляет 0 – 0,25%, Банк Англии по итогам июньского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%. Ставка ЦБА сравнительно очень высокая. Стоит ли говорить, что развивать экономку при такой стоимости денег сложно. При этом ставки коммерческих банков должны быть выше ставки регулятора на 1 – 2 процента, у нас же эта разница астрономическая. А дело в том, что банковская система страны практически не работает».

По свидетельству ученого, для удешевления денег следует мобилизовать финансовые средства в банках. «Ведь деньги — это товар, стоимость которого определяется спросом и предложением. Если предложение мизерное, а спрос высокий, цены начинают расти. В Азербайджане предложение (кредитный портфель банков, — Ред.) составляет сегодня 14 млрд. 691,4 млн. манатов, порядка 8 млрд. долларов. А спрос, по моим расчетам, – 30 млрд. долларов. Иными словами, мы наблюдаем мизерное предложение на фоне высокого спроса. Потому процентные ставки наших банков очень высокие».

По подсчетам аналитика, при текущем ВВП и валютных резервах Госнефтефонда банковские активы могут быть на уровне 150 млрд. Однако банковская система не может привлечь эти ресурсы и не может влиять на экономику. Если же мобилизовать банковскую систему и финансировать экономику хотя бы на уровне 50 млрд. манатов, можно достигнуть 20 – 30-процентного годового экономического прироста в Азербайджане, поясняет Мамедов.

В свою очередь экономист Асиман Гулиев также заметил, что спрос на кредиты в стране высокий, а предложение сравнительно низкое – это, соответственно, приводит к росту процентных ставок по кредитам:

«Чтобы понизить стоимость денег для экономики, банковские проценты, нужно привлекать ресурсы. Один из вариантов – инвестиции дружественных нам стран, поскольку это тоже повлияет на проценты по кредитам в сторону их снижения. С другой стороны, необходимо развивать местный рынок ценных бумаг. Если он будет реально работать, проценты по банковским кредитам начнут падать», — заметил он.