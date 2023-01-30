Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева направила официальное письмо руководителю Генеральной инспекционной организации Ирана Забихуллаху Ходайяну.

Об этом сообщили в Аппарате омбудсмена.

В письме омбудсмен решительно осудила террористический акт, совершенный 27 января 2023 года в посольстве Азербайджана в Тегеране, и отметила о грубом нарушении требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 года.

Омбудсмен призвала правозащитную организацию Ирана принять необходимые и неотложные меры в рамках своих полномочий для скорейшей передачи правосудию лиц, организовавших и совершивших это предательское нападение.