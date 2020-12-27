Оман открывает границы с 29 декабря

Султанат Оман объявил в воскресенье о решении открыть границы с 29 декабря, временно закрытые из-за нового штамма коронавируса. Об этом, как передает телеканал Sky News Arabia, сообщил Верховный комитет султаната.

«С 29 декабря прекращается действие постановления о запрете въезда и выезда из страны через различные порты», — говорится в распоряжении.

Оман с 22 декабря закрыл на неделю свои воздушные, морские и сухопутные границы из-за выявленной в ряде стран мутации нового коронавируса. Аналогичные меры в тот момент были приняты в Саудовской Аравии и Кувейте.

В воскресенье в Омане началась кампания по вакцинации населения от коронавируса, которая, как ожидается, должна покрыть более 60% проживающих в султанате.(ТАСС)