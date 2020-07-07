Около тысячи осужденных в Азербайджане освобождены досрочно

В период пандемии коронавируса до 1 000 осужденных в Азербайджане были условно-досрочно освобождены.

Как сообщает Report, об этом было сообщено в ходе видеоконференции в Министерстве юстиции с представителями Европейского Союза и дипломатического корпуса.

Арестованные 429 человек были освобождены из-под стражи в результате применения домашнего ареста и других альтернативных мер пресечения.

Отметим, что в Министерстве юстиции состоялась встреча с представителями посольств 15 государств и Европейского Союза в нашей стране в формате видеоконференции на тему «Меры по борьбе с инфекцией COVID-19 в органах юстиции».