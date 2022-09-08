Начался визит около 40 путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур.

Как передает АПА, делегацию возглавляет основатель одного из 4 крупнейших клубов путешественников в мире американского клуба MTP (Most Travelled People) Чарльз Велей.

Цель поездки — знакомство с освобожденными от оккупации территориями в рамках «black tourism».

Отметим, за прошедший год в Карабахе и Восточном Зангезуре побывали основные международные путешественники, объединяющие мировую деловую и туристическую элиту. В Карабах и Восточный Зангезур были организованы 3 поездки групп на уровне основателей, президентов и видных членов международных сетей путешественников — клубов ETIC (Extremal Travelers International Congress), MTP (Most Travelled People), TCC (Travelers’ Century Club), Nomadmania были организованы 3 поездки групп в Карабах и Восточный Зангезур.

Всего в этих поездках приняли участие более 100 международных путешественников из около 25 стран.