Около 307 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 74 человек, общее число жертв заболевания достигло 9 445.

Об этом, как передает Анадолу, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 351 413, за прошедшие 24 часа 1 894 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 512 человека, общее число выздоровевших достигло 306 939.