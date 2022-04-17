Охрана не может выстроить живой коридор для свободного прохода блогера Гусейна Гасанова в ТЦ Park Bulvar.

Толпа фанатов неиствует — все хотят пробраться ближе к сцене, но сделать это в сложившейся ситуации просто нереально.

Охрана работает четко и слаженно. Раздает воду из собственных запасов, помогает девушкам и подростам выбраться из толпы.

Гусейн Гасанов опаздывает.

***14:28

В ТЦ Park Bulvar — небывалый ажиотаж. В 15:00 сюда приедет самый популярный блогер в России, азербайджанец Гусейн Гасанов. Толпа фанатов стала собираться у места встречи за 2 часа до старта. Завидный холостяк, миллионер, коллекционер люксовых автомобилей красного цвета ежечасно подогревает интерес к встрече:

«Это будет легендарная встреча, Баку! Люблю вас всех и жду»!, — написал Гусейн в инстаграм-истории.

У сцены, на которой с минуты на минуту появится блогер — настоящее стотпотворение. Охрана «эвакуирует» девушек, пожелавших покинуть эпицентр накала.

Гасанов обещал устроить щедрый аттракцион подарков на встрече, анонсировав фото с гаджетами различных моделей в качестве презентов для своих фанов.

# предлагает фоторепортаж с места события: