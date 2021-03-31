Ограничения или вакцина – поставят ли граждан перед таким выбором?

Кривая заболеваемости коронавирусом в стране в последние дни поползла вверх. Это породило очередную волну разговоров о том, что если ситуация продолжит ухудшаться, то быть очередному строгому карантину.

В частности, о том, что карантинный режим в таком случае может быть ужесточен, сказал профессор Азербайджанского медицинского университета Адиль Гейбулла.

Наблюдаются новые мутации коронавируса и фиксируются случаи повторного заражения, в том числе среди вакцинированных, передает его слова Trend.

Профессор считает, что карантин может быть ужесточен путем введения системы получения SMS-разрешений на выход из дома или других различных ограничений. Чтобы добиться результата такой режим должен длиться от 20 до 30 дней.

При этом у вакцинированных в случае ужесточения карантина, возможно, не будет необходимости в СМС- разрешениях, и они не будут ограничены в передвижении. Об этом сообщает АПА, ссылаясь на источники в медицинских кругах. Ранее о том, что обсуждается вопрос применения льгот для граждан, которые полностью прошли вакцинацию, сказал помощник президента Шахмар Мовсумов.

Большинство граждан с ужасом думают о том, что и эту весну они могут провести запертыми в четырех стенах. Что касается возможных поблажек для вакцинированных, то такой шаг многими будет расценен как дискриминация и опосредованное принуждение к вакцинации.

Главврач поликлиники №8, член Азербайджанского отделения Хельсинской гражданской ассамблеи Тамилла Керимова отметила, что люди прививаются для того, чтобы обезопасить себя от вируса и ,наконец, зажить полноценной жизнью. Потому, по ее мнению, вакцинированные должны иметь возможность выхода на улицу без ограничений в случае введения жесткого карантина.

«Иммунитет начинает вырабатываться уже после первой прививки и окончательная выработка происходит где-то через 3-4 дня после второй прививки»,– сказала она #.

Врач также отметила рост больных коронавирусом в стране, предположив, что возможно те привитые, которые после вакцинации испытывают в легкой форме симптомы, зачастую приравниваются к заболевшим.

Керимова считает, что на сегодняшний день нет необходимости во внедрении жесткого карантина и никаких решений по этому поводу пока не принято. Возможно, завтра будет резкий спад заболеваемости и не нужно нагнетать панику, опережая события, подчеркивает она.

По словам врача, необходимо проводить с населением просветительскую работу, оно должно само себя ограждать от заражения, помимо вакцинации – ходить в масках, мыть руки. Стоит больше эфирного времени посвящать этой теме. Нужно также наладить, наконец, нормальную работу общественного транспорта.

Глава правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов отметил, что рост количества заболевших на фоне роста количества вакцинированных вызывает вопросы. Причем вакцинировали людей из групп риска, то есть с наибольшей вероятностью заболеть.

«Но пока, несмотря на рост заболевших, разговоры о жестком карантине на уровне слухов, которые подстегивают людей чаще выходить на улицу, так сказать надышаться воздухом впрок. Введение такого карантина было бы лишено смысла. За исключением права на жизнь остальные права и свободы имеют оговорки и их можно в той или иной степени ограничить в интересах общества, защиты здоровья населения. Потому в интересах общества можно и нужно изолировать больных, но не здоровых. Сидение в четырех стенах, как показала летняя статистика, способствует увеличению смертности от сердечно-сосудистых болезней, людей в возрасте из-за отсутствия физической активности. Многие не могут работать из-за жесткого карантина, остаются без денег, в долгах и это сказывается на их душевном и физическом состоянии», –отметил он.

По словам Зейналова, можно было бы объяснить жесткий карантин желанием разгрузить систему здравоохранения, сталкивающуюся с нехваткой мест в больницах, но только если бы больных, проходящих лечение на дому, действительно лечили.

«Моя родственница переболела коронавирусом дома, и за все время болезни ее не посетил ни один врач, лекарства приходилось покупать за свой счет. Вместо того чтобы за ней ухаживал обученный медперсонал, за ней ухаживали здоровые члены семьи, подвергаясь опасности заболеть. И такие случаи сплошь и рядом. Если подвергают опасности здоровых людей, то в чем смысл ограничений?», – задается вопросом он.

Строгий карантин, по его мнению, был объясним в начале пандемии, когда было не совсем понятно, с чем мир столкнулся. Но сейчас враг известен, все ходят в масках, повысилась сознательность населения. И для чего закручивать гайки? Только для того, чтобы подтолкнуть к вакцинации, если вакцинированные получат свободу передвижения и им не придется каждый раз отправлять СМС.

«Для гражданина вакцина бесплатна, но государство за нее платит. Те, кто эти вакцины производят, заинтересованы в том, чтобы продать их как можно больше.

Отмечу, – говорит Зейналов,– что переболевший коронавирусом человек может заболеть снова, а значит, стойкого иммунитета к заболеванию нет. Вакцина не дает 100% гарантию, то есть существует вероятность, что тот, кто получил ее, все же заболеет. К тому же антитела исчезают через несколько месяцев, а что потом? Опять делать вакцину? Это очень прибыльный бизнес, ради которого компаниям, выпускающим вакцины, выгодно нагнетать обстановку».