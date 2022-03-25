Во время посещения Польши президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что солдаты США посетят Украину.

Байден в своем выступлении перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии США говорил о ситуации в Украине и обратился к солдатам со странной фразой. Он заявил: «Вы сами все увидите, когда окажитесь там».

Прямая трактовка слов президента значит, что военнослужащие США будут отправлены в Украину. Однако Байден нередко оговаривается, и это надо учитывать. Официальное уточнение от Белого дома касательно заявления главы США пока не поступало.

Напомним, ранее НАТО неоднократно заявляло, что не собирается закрывать небо над Украиной и вводить миротворческий контингент. Вчера, 24 марта, Альянс в очередной раз подчеркнул свою позицию по этому вопросу. (УНИАН)