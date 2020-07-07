Официанты в защитных костюмах от коронавируса? — Рестораторы не хотят «лишних» расходов

6 июля 2020 года Кабинет министров утвердил постановление о «Нормах плотности, установленных на душу населения при приеме клиентов, в заведениях общественного питания в период пандемии коронавируса (COVID-19)».

В соответствии с этим постановлением в ресторанах с залом до 100 человек при наличии сервиса раздачи еды определяемая на каждого человека площадь должна составлять 5,08 кв.метров.

Согласно постановлению Кабмина в ресторанах с залом более 100 человек при наличии сервиса раздачи еды определяемая на каждого человека площадь должна составлять 4,4 кв.метров. В постановлении Кабмина не предусматривается введение самообслуживания в ресторанах.

«Согласно постановлению Кабинета министров, при наличии сервиса раздачи еды определяемая на каждого человека площадь должна составлять 5,08 кв.метров». Как при сохранении такой площади официант будет обслуживать клиента? Ведь ему обязательно придется приближаться к клиенту и общаться.

Думаю, что соблюдение правил, введенных Кабинетом министров, возможно лишь при условии введения системы самообслуживания», — так президент Центра национальной кулинарии прокомментировал постановление Кабмина Таир Амрасланов.

Нам удалось также получить комментарий у директора одного из ресторанов. По его просьбе мы сохранили инкогнито его имя и фамилию. «Кабмин запретил введение самообслуживания, для того чтобы не допустить увольнения официантов. Но если в ресторанах не будет введено самообслуживание, мне придется одеть официантов, которые обслуживают клиентов, в защитную форму от коронавируса. Ведь среди клиентов могут быть больные коронавирусом, которые могут заразить моих работников.

А если станет известно, что кто-то из официантов заразился коронавирусом, то в мой ресторан просто перестанут ходить. Согласно действующим правилам защитная форма должна ежедневно обновляться. А для меня это лишние расходы.

Чтобы быть уверенным в том, что официанты не заразились коронавирусом во время общения с клиентами, мне придется ежедневно, после окончания рабочего дня требовать от них пройти тест на коронавирус. А расходы по проведении тестов лягут на мои плечи. Зачем мне нести такие расходы? Мне выгоднее просто закрыть свой ресторан», — сказал # владелец ресторана.