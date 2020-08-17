Официальный Баку ответил на угрозы Армении относительно Гянджи

МИД Азербайджана проинформировал сопредседателей Минской группы ОБСЕ о провокационных попытках Армении с целью обострения ситуации в регионе и полного уничтожения возможности мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД АР.

«Вслед за заявлениями военно-политических кругов Армении о том, что крупные населенные пункты Азербайджанской Республики и стратегически важные гражданские объекты, такие как Мингячевирская ГЭС, рассматриваются как «военные цели», армянская сторона посредством «глав» незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, пытается угрожать военным ударом по азербайджанскому городу Гяндже. Такие заявления разоблачают террористическую сущность Армении, проводящей агрессивную политику», — говорится в комментарии.

В нем подчеркивается, что Армения, нацеливаясь на гражданские объекты и население, в присущей террористическим организациям форме преследует цель посеять страх среди гражданского населения.

Армянская сторона в угоду своим коварным политическим целям, злоупотребляя ситуацией, возникшей вследствие гуманитарных проблем в странах Ближнего Востока после страшного взрыва в Бейруте, заявила о планах незаконного размещения этнических армян из этой страны на оккупированных территориях Азербайджана, отмечается в комментарии.

Также подчеркивается, что данное коварное намерение, связанное с городом Шуша, имеющим исключительное значение для азербайджанского народа с точки зрения культурных, исторических и духовных особенностей, является очередной попыткой укрепления политики этнической чистки, проводимой на оккупированных территориях Азербайджана.

В комментарии особо отмечается, что восстановление права изгнанного с родных земель азербайджанского населения на безопасное и достойное возвращение в Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, в том числе в город Шушу, является красной чертой в процессе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.