Церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана с участием иностранных лидеров и обнародование кабинета министров ожидается в субботу, 3 июня.

Как сообщает Resmi qazete, об этом сказал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По словам Алтуна, 2 июня должна пройти присяга депутатов нового созыва парламента

«В субботу господин президент также принесет присягу в парламенте, посетит мавзолей Ататюрка (Аныткабир)», — сказал он.

Глава управления добавил, что после должна состояться церемония инаугурации, в которой примут участие иностранные лидеры. Также планируется ужин.

Алтун предположил, что после церемонии президент обнародует новый состав кабмина.