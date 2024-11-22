Инаугурация следующего президента Грузии пройдет в здании парламента страны в Тбилиси. Об этом сегодня заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.

«Мы внесли изменения в закон, поскольку инаугурация проходила в разных местах и ​​обычно зависела от вкуса новоизбранного президента. При уточнении мы следовали тем традициям, которые есть в парламентских республиках. Инаугурация пройдет в парламентском дворце в третье воскресенье после [президентских] выборов. Она станет важным моментом для нашего общества», — заявил Папуашвили.

Сами выборы также будут проходить в парламенте. За организацию будет отвечать ЦИК Грузии. По словам Папуашвили, зал заседаний оборудуют как избирательный участок.

В 2018 году Саломе Зурабишвили стала пятым и последним президентом Грузии, избранным прямым голосованием. Церемония ее инаугурации во многом была беспрецедентной. Впервые официальная часть проходила в Телави, на территории дворца грузинского царя Ираклия Второго. Все предыдущие президенты Грузии приносили присягу во внутреннем дворе здания парламента в Тбилиси.

В конце 2024 года полномочия Зурабишвили истекают. Нового президента Грузии выбирать будет уже коллегия, состоящая из 300 человек – все 150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов регионов.

Для победы кандидата в первом же туре, необходимы 200 голосов. В противном случае проводится второй тур, в котором победителя выявляют из двух лидеров гонки простым большинством голосов.

Первое заседание новоизбранного парламента Грузии назначено на 25 ноября. Выборы президента должны пройти в течение 45 дней после этого. (newsgeorgia.ge)