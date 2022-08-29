В Офисе президента Украины призвали с осторожностью комментировать любые военные действия Вооруженных сил Украины.

«Понимаю наши желания и мечты. Но все же предлагаю выходить из осторожного комментария относительно любых наших военных действий… Поэтому еще раз напоминаю всем политикам, экспертам и лидерам общественного мнения (понятно, что они все знают гораздо лучше непосредственных исполнителей) о важности не манипулировать и не спекулировать информацией о ходе военных операций в официальных заявлениях представителей Вооруженных сил или Министерства обороны Украины. Еще раз главное – к официальным заявлениям не нужна работа суперсенсационных заявлений…», — написал советник главы ОП Михаил Подоляк в телеграм.

Подоляк также призвал журналистов тщательно проверять источники информации.