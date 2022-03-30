Официальный Киев предлагает начать подготовку к встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Как передает УНИАН, об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал во время брифинга.

«Наработан пакет документов, с которым мы уже выступаем. И предложения, которые мы предоставили российской стороне, — они говорят о том, что в принципе можно уже начинать готовиться к встрече президентов. Когда именно это произойдет — это вопрос уже такой, логистический, скорее. Потому что россиянам надо посмотреть наши предложения, дать какой-то предварительный ответ на них», — отметил Подоляк.

Он добавил, что сейчас продолжается постоянная работа в онлайн-формате рабочих подгрупп, которые объясняют и уточняют позиции.

29 марта председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что переговорные делегации Украины и России имеют достаточно наработанного материала, чтобы сделать возможной встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.