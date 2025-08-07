Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, место проведения встречи лидеров государств также согласовано, о нем объявят несколько позже.

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», — рассказал дипломат.

«Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке», — добавил Ушаков.

Он также добавил, что Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва это оставила без комментария.