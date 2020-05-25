«Одна страна, без двух систем»?

Пусть и нечасто, но Пекин не оставляет попыток совладать с протестными настроениями в автономном Гонконге. И появление нового соответствующего законопроекта вызвало войну заявлений между США и КНР. Но на сей раз, кажется, дело принимает серьезный оборот.

В пятницу в Китае начался третий ежегодный съезд Всенародного собрания народных представителей 13-го созыва. Он продлится до 28 мая, и один из главных вопросов на его повестке — голосование по пакету законов «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга».

Законопроект был представлен на рассмотрение съезда почти сразу после его начала. В нем, как сообщает ВВС, говорится о праве Китая применять национальные законы на территории Гонконга. Он также запрещает вмешательство в дела Гонконга зарубежных и внешних сил.

«В случае необходимости, соответствующие органы национальной безопасности имеют право открывать свои представительства в Гонконге с целью исполнения долга и для защиты национальных интересов», — говорится в документе.

Понятно, что демократические активисты в Гонконге и западные политики видят в нем вызов принципу «одна страна, две системы» и попытку обойти внутреннее законодательство автономии.

Две основные составляющие этого ответа Пекина на гонконгские протесты видны уже сейчас.

Во-первых, в вольном городе должна появиться еще одна полицейская структура, подконтрольная уже непосредственно Пекину. Пока неизвестно, какими возможностями ее наделят, но не исключено, что полномочиями она будет превосходить гонконгское правительство и местную полицию.

Если это случится, то такая тайная служба сможет отслеживать и арестовывать не согласных с Пекином по всему городу. Тем более, что в материковом Китае такая практика в ходу.

Во-вторых, этим законом ограничивается взаимодействие активистов с иностранными организациями, и особенно с зарубежными правительствами. Мотивируется это соображениями нацбезопасности Китая.

Но для того, чтобы эти нормы стали действительными, они должны попасть в Приложение III к Основному закону Гонконга, в котором перечислены общенациональные законы, обязательные для соблюдения в городе, поясняет ВВС. К сожалению, это весьма вероятно. Хоть и предусмотрено несколько вариантов действий законодательного собрания Гонконга, с помощью которых прохождение таких законов можно остановить, большая часть депутатов автономии лояльны Пекину.

Вот и мэр Гонконга Керри Лам уже заявила, что власти города будут сотрудничать с Пекином для проведения законопроекта.

Можно вспомнить, что в 2003 году попытка провести через законодательный совет Гонконга так называемый «закон о мятеже» провалилась из-за массовых протестов, в которых участвовали до полумиллиона жителей.

Похоже, и теперь не обойдется без этого. Во всяком случае, уже утром 24 мая была предпринята первая такая попытка.

Полиция разогнала митинг против закона о нацбезопасности с применением слезоточивого газа, сообщает Al Jazeera.

Протестующие вышли в воскресенье утром в район Гонконга Козуэй-Бэй. Они скандировали: «Пять требований, и не меньше!», имея в виду свои требования к правительству, включая возможность расследования фактов жестокого обращения полиции с протестующими. Горожане перекрыли дорогу, после чего полиция применила слезоточивый газ. Разные источники сообщают, что в акции участвовало от нескольких сот до нескольких тысяч человек. На соседних улицах были видны пожарные машины и водяные пушки.

США осуждают новый законопроект Китая, призванный усилить контроль за Гонконгом. Пекин пытается «единолично и безосновательно» распространить на Гонконг действие своих правовых норм, касающихся национальной безопасности, говорится в заявлении главы Госдепартамента Майка Помпео, опубликованном на сайте ведомства.

Планы Китая «идут в разрез с хорошо налаженной правовой системой Гонконга и интересами его жителей», отмечает Помпео. И с этим вряд ли поспоришь. США призывают Китай «пересмотреть свой чудовищный проект», выполнять свои международные обязательства и уважать «высокую степень независимости» Гонконга.

США уже грозятся пересмотреть сам статус Гонконга и ввести персональные санкции против всех тех китайских чиновников, которые будут оказывать давление на его автономное устройство.

Евросоюз также выразил озабоченность в связи с планами Китая. Брюссель «очень заинтересован в стабильности и благосостоянии Гонконга в рамках принципа «одна страна, две системы», говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

МИД Канады, Великобритании и Австралии выпустили совместное заявление, осуждающее законопроект. Принятие инициативы без непосредственного участия жителей Гонконга, законодательных или судебных органов не соответствует соблюдению принципа «одна страна, две системы», говорится в заявлении.

В МИД Китая уже отреагировали на эти высказывания, сообщает агентство «Синьхуа». «Вопрос законодательства по защите национальной безопасности в Специальном административном районе Гонконг является исключительно внутренним вопросом Китая, и ни одна страна не имеет права вмешиваться в него», — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

И если законопроект по Гонконгу будет одобрен в парламенте Китая на следующей неделе, можно ждать обострения отношений Пекин-Вашингтон. Ничего хорошего это не сулит никому.