Сегодня в Баку стартовал новый международный проект в сфере современного искусства – «О».

В одной букве – глубокий смысл. В переводе с азербайджанского слово «О» означает принадлежность и к женскому, и к мужскому полу, стирая гендерную границу.

«В азербайджанском языке личные местоимения ОН и ОНА не имеют различия, как в написании, так и в произношении, и представляются как «О». Только в контексте становится ясно, какой пол имеется в виду. И это очень символично, так как суть темы гендерного равенства основана на гендерном единстве», — говорит в интервью # Заслуженный художник Азербайджана Сабина Шихлинская, которая выступает куратором выставки «О» в Музее современного искусства (MoMA Баку), основанную на продолжении темы проекта «Быть Женщиной» (www.tobeawoman.az.)

Данная выставка станет одним из центральных событий проекта «О». Ее концепция построена вокруг женщины и посвящена женщинам — их жизни, роли в обществе, радостях и проблемах.

В целом весь проект посвящен гендерному равенству.

Его организаторы — Посольство Латвии в Азербайджане в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций в Азербайджане и Посольством Королевства Норвегии в Анкаре.

Международный проект современного искусства «О» на тему гендерного равенства является продолжением проекта «Девичья башня. Быть женщиной».

Проведение проекта приурочено также к принятой в этом году Резолюции 1325 СБ ООН о женщинах, мире и безопасности, в которой подчеркивается роль женщин в обеспечении устойчивого будущего. Проект соберет вместе международных участников из различных областей современной культуры, чтобы дать им возможность поделиться своим опытом в области гендерного равенства, а также поразмышлять о пандемии и постконфликтных ситуациях, влияющих на жизнь женщин.

Программа проекта включает авторскую презентацию творчества международного журналиста и фотографа Резы Дегати, кинопоказ, литературный вечер, художественную выставку и конференцию.

«Каждый элемент можно рассматривать как кирпичик в новой стратегии поддержки и укрепления социальной интеграции через искусство и культуру»- подчеркивают организаторы.

В ноябре, в рамках программы общественной дипломатии, посольство Латвии планирует организовать международную конференцию «Женщины за устойчивое будущее» в качестве Контактного посольства НАТО в Азербайджане.

Посольство Латвии является ведущим партнером проекта в сотрудничестве с Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики, структурой ООН – Женщины (UN Women), Программой развития ООН (UNDP), Музеем современного искусства (MoMA Baku), TheLandmark Complex, Центром творчества Максуда Ибрагимбекова, кинотеатром Низами и организацией PlatformART.