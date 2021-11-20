Один из самых разыскиваемых беглецов в Соединенных Штатах, по версии следствия, умер около четырех месяцев назад в доме в Южной Каролине. 70-летний Фредерик Сесил Маклин умер естественной смертью еще в июле, но его тело обнаружили лишь в ноябре, когда позвонивший в службу спасения попросил проверить дом соседа, которого давно не видели. Он был опознан после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Маклина впервые объявили в розыск в Сан-Диего 16 лет назад за насилие. С 2006 года он находился в списке 15 самых разыскиваемых лиц Службы приставов США, сообщает Associated Press. «Обнаружение тела знаменует конец розыску, но расследование продолжается», — заявил директор Службы маршалов США Рональд Дэвис.

Сейчас следователи пытаются выяснить были ли у подозреваемого сообщники и кто помог ему получить фальшивые паспорта. «Из-за его предполагаемых преступлений мы обеспокоены тем, что могут быть и другие жертвы», — сказал маршал США Стив Стаффорд из Южного округа Калифорнии (rg.ru).