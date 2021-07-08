Как уже сообщалось сегодня ранее, 8 июля жители Физулинского района Нуру Нуриев и Эльнур Гашимов в обход постов проникли на территорию освобожденного от оккупации села Ашагы Абдурахманлы, где на заминированной территории подорвались на противопехотной мине, получив тяжелые телесные повреждения.

Как сообщил АПА начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов, один из подорвавшихся на мине — Нуру Нуриев погиб: «Его тело было вывезено с территории. Эльнур Гашимов потерял обе ноги в результате подрыва на мине. Он был вывезен с территории и доставлен в больницу».