«Очевидно, что «доброжелатели» Байдена перекопали все его интервью в поисках компромата»

Джозеф Байден зарегистрирован в качестве официального кандидата в президенты США от демократической партии. Как отмечают разные исследовательские центры, рейтинг Байдена на сегодня выше, чем у его оппонента – действующего президента США Дональда Трампа.

Однако, во время предыдущих выборов исследовательские центры, разные мозговые центры прогнозировали победу Хиллари Клинтон, но президентом стал Трамп. Поэтому полностью доверять их мнениям не приходится. Другой вопрос – это политическая программа и внешнеполитический курс этих двух политиков.

Байден в эти дни заявлял о том, что если станет президентом, поможет оппозиции свергнуть президента Турции Эрдогана. О том, как стоит рассматривать данное заявление, является ли оно предвыборным заявлением для того, чтобы привлечь к себе определенных сторонников, а именно лоббистов из арабских стран, либо же он намерен реально свергнуть Эрдогана, рассказал в интервью # глава проекта The Greater Middle Еast Али Гаджизаде.

— Недавно Байден заявил о том, что намерен помочь свергнуть Эрдогана. Как на данное сообщение кандидата в президенты США отреагировали в Турции?

— Я бы хотел вернуться немного назад, а именно в последние годы президентства Барака Обамы. Недальновидная политика администрации Обамы на Ближнем Востоке поссорила США с рядом ключевых стран региона, включая Израиль, Турцию, Саудовскую Аравию. А также создала почву для усиления позиций Ирана, Китая и России на Ближнем Востоке. Полагаю, Байден все еще мыслит клише времен Обамы.

Джо Байден, кандидат от демократов, говорит о поддержке турецкой оппозиции, но ведь это вмешательство во внутренние дела других стран, это вмешательство в выборы в других странах. Это именно то, в чем демократы обвиняют Россию с 2016 года. Я конечно не настолько наивен, чтобы утверждать, что «ни одна страна не вмешивается в дела другой страны», но у политиков и руководителей, которые делают это, хотя бы хватает ума об этом молчать… В Турции, безусловно, эти слова вызвали шквал вполне обоснованной критики. Ни для кого не секрет, что рейтинг Эрдогана внутри страны в последние годы заметно пострадал, однако это не говорит о том, что турки готовы играть под дудочку американских демократов. При умелом подходе Эрдоган и его окружение могут использовать слова Байдена в свою пользу.

— С учётом того, что у Байдена рейтинг выше, чем у Трампа, как отношения между двумя странами будут развиваться в случае победы Джо? Или же эти заявления легко будут забыты?

— Да, рейтинг действительно выше, но и у Хиллари Клинтон рейтинг тоже был выше, поэтому я думаю, не стоит пока объявлять Байдена победителем. Но в случае избрания, да, часть заявлений может остаться в истории, однако нервозность в отношениях двух стран может расти, особенно в свете нарастания активности Турции в регионе.

— Чем вызвано такое отношение со стороны лидера демпартии к президенту Турции? Или он надеется получить поддержку стран антитурецкой коалиции?

— Как правило, к Турции положительно относятся республиканцы, а не демократы. Однако, отчасти руководство Турции тоже виновато в таком отношении. Турецкие лоббистские усилия в США за последние 10 лет почти сошли на нет, Анкара потеряла расположение тех людей, которые до этого считались друзьями Турции. Конечно, на охлаждение отношений также повлиял сирийский и иракский вопросы и разрыв отношений с Израилем. Еврейское лобби, которое традиционно поддерживало Турцию, отвернулось от нее. Что касается стран антитурецкой коалиции, то, например, две важнейшие страны — Израиль и Саудовская Аравия точно не будут поддерживать Байдена. Израиль вполне устраивает Трамп с его весьма значительными реверансами в адрес этой страны. Да и Саудовской Аравии не приходится жаловаться на Трампа, тем более Байден в недавнем своем выступлении назвал Саудовскую Аравию «изгоем».

— Не значит ли это заявление, что эрдогановская Турция — это сильный союзник Трампа на Ближнем Востоке, поэтому его нужно убрать?

— Я бы не сказал, что Турция сильный союзник Трампа, между Вашингтоном и Анкарой есть целый ряд проблем, чего стоит только вопрос с поставкой самолетов F-35, разногласия по курдским вооруженным группам в Сирии. Однако Трамп не столь категоричен, и не переступает красную черту, тем самым оставляя нишу для переговоров и дипломатии, в отличие от Байдена.

— Данное интервью Байдена насчет свержения Эрдогана было опубликовано в 2019 году. Но почему-то турецкие СМИ начали его активно тиражировать именно сейчас. С чем связано это? Почему именно сейчас?

— Да, вы правы. Данное интервью Байдена насчет свержения Эрдогана было дано в 2019 году. Не хочу строить конспирологические теории. Когда Байден давал это интервью, он фактически был бывшим вице-президентом, и его слова о Турции не вызвали особого внимания. И потом, тогда еще бушевал скандал, связанный с сыном Байдена, который имел не совсем прозрачные деловые отношения с украинскими властями. Совершенно очевидно, что «доброжелатели» Байдена перекопали все его интервью, статьи, ремарки и посты в соцсетях в поисках компромата. Думаю, с подачи его противников интервью, а точнее фрагмент из интервью Байдена, получил вторую жизнь, это обычное явление во время выборов.