Очередная переговорная имитация

Сегодня, 29 января, в Женеве проходит встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна.

Встреча проходит при посредничестве и с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Комментируя первую встречу 2020 года глав МИД Азербайджана и Армении, экс- министр иностранных дел Азербайджана, Тофиг Зульфугаров, сказал, что никакие надежды все эти встречи не вселяют.

По его словам, премьер-министр Никол Пашинян накануне встречи опять выступил с провокационными заявлениями, фактически говорящими о том, что он не собирается освобождать оккупированные территории.

«Я говорю о его призыве к армянам, проживающим в Карабахе, о том, что если они принимают условия документа, то и Армения принимает их желание. Обнародование документов, о которых говорил Пашинян, развеивают те иллюзии, которые были вокруг переговоров.

Теперь нет никакого логического основания для деятельности МГ ОБСЕ вообще и для заинтересованности Азербайджана решать этот конфликт политическими средствами. Фактически произошло объявление позиция Армении, что не оставляет иного варианта развития, кроме как применение силы для того, чтобы освободить оккупированные территории», — отметил экс министр.

По мнению Зульфугарова в этих условиях, данная встреча носит имитационный характер и никакого логического основания для встреч — нет.

«Если председателям МГ ОБСЕ можно сделать вид, что ничего не произошло, то власть имущим в Азербайджане придется отвечать обществу: что происходит. Если переговоры – это не средство для возвращения своих территорий, то тогда зачем мы в них участвуем. С другой стороны, если мы создали такую сильную армию, то почему мы не применяем ее силу для того, чтобы дать отпор агрессору? Такая констатация ситуации состоится», — подчеркивает аналитик.

Зульфугаров считает, что азербайджанской стороне нужно будет обратиться с вопросом к России, которая декларирует поддержку мирного урегулирования конфликта и является гарантом безопасности Армении.

«Правда, эти гарантии в рамках ОДКБ, они четко очерчивают границы распространения этих гарантий. России следует задать вопрос, распространяются ли гарантии безопасности на оккупированные территории Азербайджана, которые Армения аннексировала. Если «да», то тогда Азербайджану следует пересматривать отношения с Россией. Потому что фактически это будет означать, что Россия признала оккупацию наших территорий со стороны Армении и более того способствует этой оккупации в дальнейшем. Все эти темы не могут обсуждаться в Женеве, потому что у этих людей нет полномочий на такого рода темы», – подчеркивает аналитик.

Эксперт также сказал, что без угрозы войны Армения ни на какие уступки не пойдет.

«Армения прекрасно осознает одно обстоятельство – она намного слабее в военном соотношении Азербайджана. Война 2016 года это еще раз доказала. Все, что говорит Пашинян, это за счет «зонтика безопасности», который ей дает Россия. Это все прекрасно понимают, и если Россия будет и дальше обеспечивать этот «зонтик», то тогда Азербайджан будет вынужден пересмотреть свои отношения с Россией», — резюмировал он.