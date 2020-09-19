Очаг коронавируса: рынок закрыт, но супермаркеты работают

В Шеки на территории, известной в районе как «Базар», выявлен факт массового заражения коронавирусной инфекцией, сообщают местные СМИ.

Согласно заявлению Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) от 17 сентября 2020 года, с начала текущего месяца на территории Шекинского рынка было выявлено более десяти случаев заражения вирусом COVID-19. Решением Оперативного штаба при Кабинете министров рынок закрыт для проведения в ближайшие дни профилактических и дезинфекционных работ.

«Первым инфекцией коронавируса на рынке заболел один из мясников. Потом от него заразились другие мясники. После этого инфекцию подхватили женщины, торгующие на рынке зеленью», — так прокомментировал # информацию о распространении коронавируса на Шекинском рынке предприниматель, торгующий там же мясом, Алескер Мамедов.

По словам Мамедова, рынок действительно закрыт. «Однако супермаркеты, расположенные вблизи рынка, продолжают работать. И их никто не собирается закрывать. Выходит, что инфекция за пределы рынка «не выходит»?», — задается вопросом Алескер Мамедов.

Директор Шекинского рынка Эльданиз Гаджиагаев подтвердил слова Алескера Мамедова о том, что супермаркеты вокруг рынка продолжают работать. «Если количество зараженных не будет расти, то и рынок скоро откроется», — считает директор рынка.

Однако заместитель заведующего общественно – политическим отделом исполнительной власти Шекинского района Садиг Юсифов в корне с ними не согласен. «Не верьте этой информации. Все супермаркеты, находящиеся вблизи рынка, закрыты в связи с распространением коронавируса», — заверил нас заместитель заведующего отделом.