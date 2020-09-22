Обзор онлайн событий: бакинцев ждут новые конкурсы и выставки

В условиях карантина в Азербайджане продолжаются мероприятия, посетить которые можно виртуально: это выставки, конкурсы и новые увлекательные эфиры.

# предлагает обзор самых интересных онлайн событий:

Азербайджанский культурный центр «АзИз» расширяет географию международного онлайн проекта «Азербайджанская поэзия устами детей».

Как сообщила директор центра Егяна Сальман, в стартовавшем в мае проекте приняли участие израильские дети, которые читали стихи на русском и азербайджанском языках. По ее словам, за это время дети прочитали стихи Самеда Вургуна, Расула Рзы, Аллы Ахундовой и многих других поэтов.

«Мы планируем расширение географии чтецов до Европы, Америки и, конечно, Азербайджана. Если не мы, то кто будет прививать нашим детям любовь к азербайджанской культуре?!», — написала Сальман на своей странице в соцсети Facebook. По всем вопросам автор проекта просит обращаться по номеру в WhatsApp: +972544879503

Бакинский книжный центр запускает новый проект «OxuMalı», в рамках которого известные люди, представители интеллигенции и журналисты будут делиться с аудиторией своими литературными предпочтениями, рассказывать о книгах, которые произвели на них большое впечатление и оказали влияние на их мировоззрение.

Инициаторы проекта надеются, что новый проект внесет важный вклад в повышение интереса молодежи и общества в целом к литературе и чтению.

Первым гостем проекта станет председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар. Проект «OxuMalı» будет транслироваться онлайн, каждую в 20:00 на страницах центра в Facebook и Instagram. Повтор передачи будет доступен каждую пятницу в 22:00.

В Баку открылась онлайн-выставка «Полководцы Великой Отечественной войны». Ее организаторы — Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ). Выставка подготовлена Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и рассказывает о становлении полководческого таланта в ходе сражений в Великой Отечественной войне одиннадцати выдающихся полководцев – представителей новой советской школы военной науки. С онлайн-выставкой и ее описанием можно ознакомиться по ссылке

https://www.facebook.com/190658944285922/posts/3403042829714168/

В Азербайджане продолжается прием работ на участие в Республиканском конкурсе детского творчества «Мои летние каникулы 2020». Конкурс поддерживают министерства культуры и образования, AzTV, Союз художников Азербайджана, Азербайджанская государственная художественная галерея, Хатаинский центр искусств и др.

Для регистрации, которая продлится до 15 октября, юным участникам необходимо перейти по ссылке http://xsm.az/site/menimyaytetilim2020/, заполнить анкету и отправить свои работы.

Работы принимаются в двух возрастных категориях — до 12 лет и от 12 до 17 лет. По итогам конкурса будут определены авторы лучших работ, которые примут участие в выставке и получат дипломы.