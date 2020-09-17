Объявлена дата выхода и цена новой PlayStation 5

Sony в Twitter раскрыла стоимость и дату выхода новой игровой консоли PlayStation 5.

Консоль представлена в двух вариантах: базовый и Digital Edition, в котором не будет привода для дисков. Стоимость PlayStation 5 составит $499, 99, а PS5 Digital Edition — $399,99. В России будут доступны две версии с одинаковой производительностью, но при этом с оптическим приводом за 46 999 рублей и без привода за 37 999 рублей.

Приобрести PlayStation 5 можно будет с 12 ноября в США и Японии, а с 19 ноября во всем остальном мире.

Приставка выполнена в черно-белом цвете с синей неоновой окантовкой. Она имеет 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6, восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3,5 ГГц. Кроме того, консоль оснащена видеокартой RDNA 2 от AMD с мощностью 10,28 терафлопса. (Газета.Ру)