Объявлен прогноз погоды на 25 декабря.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки в виде дождя, в некоторых местах возможен снег, утром он постепенно прекратится, а днем будет в основном без осадков.

Северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-западным. Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем-6-8° тепла, в Баку ночью-1-3° тепла, днем-6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Однако ночью местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. В отдельных местах будет туман. Западный ветер усилится в дневное время. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 4-8° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, в высокогорье 15-18° мороза, днем 2-7° мороза.

В горных и предгорных районах дороги, ожидается гололед.