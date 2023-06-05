Министерство культуры Азербайджана объявило открытый конкурс среди скульпторов на подготовку эскизных проектов памятника, который будет установлен в Баку с целью увековечивания памяти выдающегося представителя тюркского мира, народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова.

Об этом # сообщили в министерстве.

Сообщается, что конкурс будет проходить с 15 июня по 31 июля 2023 года.

Информация о победителях конкурса будет опубликована на официальном сайте министерства (culture.gov.az) 15 августа 2023 года.