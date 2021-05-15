«Обвинять водителя в отсутствии катализатора юридически безграмотно»

Очередным поводом к штрафованию водителей стало отсутствие катализаторов — устройств в выхлопной системе автомобиля, снижающих токсичные выбросы в атмосферу. К слову, дорожная полиция Баку уже принялась наказывать за это рублем автовладельцев.

«Но здесь возникает вопрос: как узнают сотрудники дорожной полиции, есть или нет катализатор в выхлопной системе автомобиля?» – сказал в комментариях # председатель и учредитель НПО «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов. Катализатор расположен на днище автомобиля между глушителем и выпускным коллектором, простым глазом его не увидишь. Да и нет в законе такого правила – штрафовать за отсутствие фильтра.

«Суть заключается в том, что обвинять водителя в наличии и отсутствии катализатора юридически безграмотно. Дорожная полиция может предъявить претензии только по факту соответствия выхлопа установленному экологическому стандарту, который регулирует содержание вредных выбросов, — утверждает юридический консультант. — А проверить это можно исключительно методом замера токсичности выхлопа в данную минуту времени. Более того, сотрудник дорожной полиции не может копаться в вашем автомобиле. Даже поверхностную проверку салона или багажника работник полиции может провести только при наличии законных оснований и со строгим соблюдением предусмотренной законом процедуры досмотра».

Однако все это не мешает сотрудникам дорожной полиции штрафовать водителей. А вот как они это делают и на каком основании – остается загадкой. Поводом к общественному резонансу послужило недавнее заявление начальника отдела управления, полковника полиции Вагифа Асадова о том, что отсутствие катализаторов в транспортных средствах водителей увеличивает количество токсичных газов, выбрасываемых в окружающую среду, а также звуковую мощность двигателя.

«Это является административным правонарушением. Эксплуатация автомобилей в таком виде недопустима. Еще раз просим граждан обратить внимание на состояние транспортного средства, которым они управляют, принять необходимые меры для устранения имеющихся недостатков», — предупредил В. Асадов. По его словам, водители утверждают, что привезли эти автомобили из Грузии именно в таком состоянии. «Однако закон гласит, что если есть техническая неисправность, то ее должен устранить водитель. Безопасность дорожного движения и охрана окружающей среды в Азербайджане обеспечиваются на уровне государственной программы, поэтому каждый из нас должен осознавать свою ответственность», — добавил полковник.

Мамедов считает такую постановку вопроса крайне неадекватной. И не только потому, что проверять наличие фильтров в машинах дорожная служба не может и не полномочна, а штрафов за отсутствие фильтров нет в законодательстве. Суть вопроса в том, что требуется от владельца соблюдение именно экологического стандарта выхлопа. А есть или отсутствует в его транспортном средстве фильтр – это никого не касается, если выхлоп машины соответствует установленному для данного вида транспорта экостандарту.

Для борьбы за улучшение экологической ситуации в мире лет тридцать назад принялись вводить специальные экологические стандарты, определяющие норму количества выбрасываемых ими вредных веществ в атмосферу — выхлопных газов двигателей и испарений топлива, содержащих в себе оксид углерода, оксидов азота, а также дисперсных частиц. С каждым годом нормы эти ужесточались, эволюционируя с «евро — 1» до «евро — 6». Наконец, придумали катализатор – это губка, которая расположена в системе выхлопа чтобы выхлопные газы становились чище, пояснил эксперт:

«И вот если выхлопы отвечают экологической норме, что находится в системе — каталитический нейтрализатор или тампон из бинта дорожную полицию не должно волновать. Наконец, существует презумпция невиновности – человек невиновен, пока не доказано обратное в законном порядке. Ведь это примерно то же, как если к вам подходит сотрудник дорожной полиции и заявляет, что у машины не работают дворники. Дождя нет, вы дворники не включали, так откуда ему знать, что они не работают? По аналогии, как можно определить на глаз отсутствие катализатора? Единственно, что может сделать дорожная полиция, приставить датчик к глушителю и проверить соответствие выхлопа установленной норме, определить таким образом исправность машины в этой конкретной части. Соответствует норме, значит, исправна. Нет – имеются проблемы. Инкриминировать водителю отсутствие катализатора не имеют права – этого нет в законе».

Соответствие стандарту, которое проверяет ДПС, представляет собой конгруэнтность выбрасываемых вредных веществ норме. Чем выше стандарт, тем меньше должен быть уровень выброса нежелательных газов. Кстати, в экостандартах катализаторы не упоминаются. «Голословные утверждения о его наличии или же отсутствии – это незаконное и технически безграмотное навязывание мнения. Это очередная выдумка, рассчитанная на безграмотных водителей и повод для незаконных штрафов», — заметил эксперт. С точки зрения соответствия выхлопа стандарту, старая или новая машина в данном случае также не имеет значения. Водитель может так хорошо отрегулировать двигатель, что выхлоп на старом автомобиле будет соответствовать нормам. Конечно же, новые авто технически лучше устроены, но это не значит, что на «жигулях» выхлоп не может соответствовать стандарту.

И все же в свете текущих требований замена старого автопарка на новый остро стоит на повестке. Еще лет семь назад рассматривались предложения поэтапного списания автомобилей с истекшим сроком эксплуатации — 20-25 лет. Чтобы взамен владельцам таких автомобилей выдавались компенсации — денежные или льготные кредиты на новые машины.

По имеющимся данным, до 40% автомобилей на наших дорогах не вписываются даже в стандарт Евро-2. Значительная доля автопарка соответствует лишь ГОСТу, принятому в 1991 году, по которому допустимый предел содержания углекислого газа (угарный газ — СО) при номинальных оборотах двигателя 1,5%, а при холостом ходе — 3,5%. В стандартах Евро-1 и Евро-2 этот показатель равен 0,5% и 0,6%. С другой стороны, в Азербайджане нет еще конкретной методики утилизации машин. Для решения этой проблемы нужно создавать условия, чтобы люди утилизовали свои автомобили на выгодных условиях и приобретали новые. Необходимо создавать условия для льготного автокредитования, однако в нашей ситуации кредиты на покупку машины зашкаливают, а таможенные пошлины при ввозе автомобиля достигают стоимости самой машины. Все это мешает обновлению старого автопарка.

«Экология действительно страдает от вредных выхлопов. Но в решении этой проблемы должно быть заинтересовано государство, — считает Мамедов. — Чиновники на местах должны подходить к вопросу масштабно, задуматься о том, что такое повышенный выброс вредных газов? А ведь это, прежде всего, неправильно отрегулированный двигатель, повышенный расход топлива в постоянных дорожных пробках. Нужно не просто штрафовать граждан по надуманным предлогам, но устранить проблему, скажем, неправильной парковки на дорогах, затрудняющей движение автомобилей и приводящей к холостому сжиганию бензина, создавать парковочные места. Однако нашим чиновникам проще продать участок земли под строительство, чем построить там современный паркинг и так далее …».