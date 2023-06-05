Гражданин Гаити и Чили Родольф Жаар приговорен в США к пожизненному заключению за причастность к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года.

Как передает ТАСС, об этом в воскресенье сообщает новостной портал Haiti libre.

Отмечается, что в марте 50-летний Жаар в суде Майами (штат Флорида) признал вину в оказании материальной поддержки и сговоре с целью похищения и убийства Моиза. Он, в частности, предоставил оружие, еду и жилье гражданам Колумбии, входившим в преступную группировку.

Жаар пошел на сделку со следствием и предоставил данные, которые помогут властям привлечь к ответственности еще 10 обвиняемых, находящихся под стражей в США. Однако суд посчитал, что таким образом он подтвердил свою причастность к убийству главы Гаити.

Всего на территории США под стражей находятся 11 обвиняемых в организации убийства Моиза. По делу об убийстве были задержаны более 40 человек.