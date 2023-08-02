Старт обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 все еще задерживается. Однако, процесс обязательно стартует в этом месяце.

Как сообщает УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«F-16 — в этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов», – сказал президент на совещании с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины.

Глава государства подчеркнул, что работа со странами, у которых есть эти истребители, и которые имеют возможность их передать Украине после обучения пилотов, должна быть «на 100%».

«Как можно скорее должны состояться поставки и боевое применение F-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах идет речь», — добавил глава государства, обращаясь к послам Украины.