Можно сказать, что обсуждения в австрийской Вене в связи с ядерной программой Ирана близятся к концу.

Как сообщает МИД Ирана, об этом сказал пресс-секретарь иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

По его словам, все еще остаются некоторые нерешенные вопросы, однако решенных – больше: «Процесс решения этих проблем был долгим и непростым. Есть надежда, что стороны примут взаимовыгодные решения, и в этом случае будет достигнуто подходящее для всех соглашение».

Хатибзаде добавил, что подготовка текстов по многим вопросам в результате венских обсуждений является продвижением: «Это позволяет сторонам иметь всеобъемлющее представление о процессе».

Представитель МИД Ирана добавил, что скорейшее достижение соглашения по ядерной программе на пользу его стране.(Trend)