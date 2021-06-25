Обсуждается вопрос возможности получения первой дозы вакцины от коронавируса за рубежом, а второй — в Азербайджане.

Об этом сказала врач — инфекционист Рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Назрин Мустафаева, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, министерство здравоохранения и МИД Азербайджана работают над этим вопросом.

«Обсуждаются вопросы в связи с сертификатами иммунизации лиц, переболевших COVID-19 за рубежом, и гражданами, привитыми обеими дозами вакцины или получившими первую дозу за рубежом, которые хотят получить вторую в Азербайджане. Идет работа над взаимным признанием межгосударственных документов. Соответствующее решение будет принято в ближайшее время», — сказала Мустафаева.