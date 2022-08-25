Казахстан обсуждает с Азербайджаном возможные пути транспортировки казахстанской нефти.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель председателя правления по экономике и финансам национальной компании Казахстана «Казмунайгаз» (КМГ) Даурен Карабаев.

«Обсуждение с азербайджанской стороной о возможной транспортировке казахстанской нефти ведется на различных уровнях, в том числе на государственном и на уровне национальных компаний. Детали еще требуют согласования. Мы более подробно сообщим по достижению договоренностей с азербайджанской стороной», — сказал он.

Карабаев напомнил, что у Азербайджана есть два нефтепровода: Баку — Тбилиси — Джейхан и Баку — Супса, «которые могут быть потенциально использованы для транспортировки казахстанской нефти».