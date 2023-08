В Джидде 5–6 августа состоится саммит 30 стран для обсуждения мирного плана Зеленского по урегулированию российско-украинской войны. Как пишет американская деловая газета Wall Street Journal, около 30 стран, в том числе крупнейшие государства ЕС, США, а также Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию пригласили на встречу Саудовская Аравия и Украина, России в числе участников саммита нет.

Это уже вторая встреча по Украине, первая состоялась ранее в Копенгагене и в ней приняли участие представители (на уровне послов) Украины, нескольких крупных европейских стран, а также Бразилии, Индии, Турции и ЮАР, по видеосвязи в совещании участвовал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В Джидде «тридцатка» будет представлена на уровне советников по нацбезопасности и политических советников лидеров государств. На третьем этапе запланирован учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который может состояться до конца года.

Первый вопрос: почему местом проведения саммита выбрана Саудовская Аравия?

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд еще в мае этого года заявил в ходе саммита Лиги арабских государств, куда был приглашен и президент Украины Владимир Зеленский, что Эр-Рияд поддерживает международные усилия по урегулированию российско-украинского военного конфликта и готов выступить посредником. Ее «нейтральная» позиция при посредничестве между Россией и Украиной помогла в прошлом году освобождению военнослужащих, находившихся в российском плену.

Кроме того, Саудовская Аравия сотрудничает с Россией в ОПЕК в регулировании нефтяных цен.

Учитывая все вышеизложенное, считается, что проведение саммита в Джидде может привлечь к мероприятию и Китай, имеющий достаточно хорошие контакты как с Россией, так и с Саудовской Аравией, которой в начале года помог в восстановлении отношений с Ираном и куда много инвестирует. Тем более, что Китай имеет и свой план мирного урегулирования по Украине, хотя его представителей в Копенгагене и не было. Но пока участие китайской делегации в саудовском саммите не подтверждено, но и не исключено.

Вопрос второй: почему приглашены развивающиеся страны?

Как пишут журналисты Wall Street Journal, саммит в Саудовской Аравии проходит на фоне активной борьбы Кремля и западных союзников Украины за симпатии основных развивающихся стран, многие из которых сохранили нейтральность в отношении войны. Саммит в Джидде имеет целью привлечь эти страны к урегулированию военного конфликта.

Вопрос третий: почему не приглашена Россия?

Как заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, участие представителей РФ в международных переговорах по установлению мира в Украине будет полезно только тогда, когда в Кремле будут готовы к настоящей дипломатии. При этом он сослался на президента Украины Владимира Зеленского о том, что он открыт для настоящей дипломатии с Россией, когда РФ будет готова участвовать в такой дипломатии. «К сожалению, мы видели, что с самого начала этих усилий, а реально даже до начала этой войны Россия никогда не хотела участвовать в настоящей дипломатии», — заявил представитель Госдепартамента США.

Кроме того, как будет изложено ниже, Путин не готов к переговорам даже на вполне приемлемых и выгодных условиях представляющих одно из крыльев американской администрации американских экспертов.

И, наконец, кто инициировал?

Этот вопрос требует осмысления, подробного анализа и обсуждения. Скорее всего, инициатором и проводником этих переговоров глобального масштаба являются Соединенные Штаты.

Как известно, в администрации США есть два противоположных взгляда на войну в Украине – это партия непоражения России советника по нацбезопасности Джейка Салливана и главы ЦРУ Уильяма Бернса и партия победы Украины главы Госдепа Энтони Блинкена и Пентагона Ллойда Остина. На протяжении последнего года мы неоднократно становились свидетелями их противостояния в вопросе поставок тяжелого вооружения Украине. Конечно, в конце-концов, после длительных переговоров последовательным друзьям Украины Блинкену и Остину удавалось переломить сопротивление группы Салливана и Бернса, и запрашиваемая военная техника, хоть и с большим опозданием, стоящим жизни тысяч украинских солдат и мирных жителей, приходила в Украину. Теперь же Салливан и Бернс активно включились в переговорный процесс для «сохранения лица» российскому агрессору. Об этом # уже писало в статье «Новый пакт Молотова-Риббентропа: Бёрнс пошел на сделку с дьяволом» (https://zerkalo.az/novyj-pakt-molotova-ribbentropa-byorns-poshel-na-sdelku-s-dyavolom/), но сегодня мы рассмотрим новые деяния этих противников мирного плана Зеленского, которые привлекли для реализации своих планов по окончанию войны американских экспертов. Для этого обратимся к американским изданиям.

Итак, предыстория:

NBC News сообщала 6 июля, что группа бывших высокопоставленных чиновников США из сферы национальной безопасности встречалась в апреле с близкими к Кремлю россиянами и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить возможность переговоров об окончании войны в Украине. Эта встреча, как известно из СМИ, состоялась 25 апреля в Нью-Йорке: к прибывшему туда председательствовать в СБ ООН главе МИД Сергею Лаврову с ведома администрации США пришли Том Грэм, Ричард Н. Гааз и Чарльз Купчан. Как сообщила 6 июля NBC, эта встреча проходила с ведома Белого Дома, и американские участники проинформировали NCS (National Security Council – Совет национальной безопасности, СНБ), т.е. того же Джейка Салливана, о ее результатах и дальнейших планах рабочей группы.

27 июля уже «The Moscow Times» опубликовал развернутое интервью c находившимся в Москве «анонимным» руководителем американской переговорной группы «Former U.S. Official Shares Details of Secret ‘Track 1.5’ Diplomacy With Moscow», предположительно, как считает американский политолог Андрей Пионтковский, с Томом Грэмом – американским политологом, бывшим советником президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, директором российского отдела в Совете нацбезопасности США, с 2007 года — директором Kissinger Associates, последовательным проводником российской политики с того времени, как получил эту высокооплачиваемую работу, превышающую его оклад в Белом доме в 7 раз, что утверждает Пионтковский в эфире у Марка Фейгина 1 апреля. Так была создана финансируемая российскими олигархами «международная группа мудрецов» — это Евгений Примаков и Генри Киссинджер, в которой Грэм стал его правой рукой, и последовательно отстаивал в течение 15 лет как национальные интересы США политику, выгодную России.

Так вот, на нынешнем этапе, как считает Пионтковский, была Грэмом, покинувшим Киссинджера после изменения его позиции по Украине, создана новая группа с участием убежденных «полезных буржуазных идиотов» (Ричард Н. Гааз и Чарльз Купчан), авторов новой стратегии по Украине, которые отнюдь не являются проводниками российских интересов.

И вот, как сообщалось выше, 27 июля «The Moscow Times» пишет, что «США ведут непубличные переговоры по урегулированию в Украине с высокопоставленными представителями Кремля и в качестве одного из вариантов предложили провести повторные референдумы в аннексированных Россией областях». По словам источника «The Moscow Times», переговоры, которые в США называют «полуторным треком», проходят как минимум дважды в месяц, иногда в онлайн-формате, а их темы выходят далеко за пределы официально жесткой позиции западных стран.

В частности, США предложили Кремлю повторно провести голосование в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины, чтобы выяснить истинные пожелания их жителей — хотят ли они жить в составе РФ, от проведения которых российские чиновники отказались.

«Мы дали ясно понять, что США готовы конструктивно работать с озабоченностями России в части национальной безопасности», — рассказывает источник в американской группе, то есть, предположительно, Том Грэм. Кроме того, в ходе переговоров стало ясно, что «шансы Киева на отвоевание потерянных территорий невелики, а попытка отнять Крым создает реальную угрозу применения тактического ядерного оружия», — рассказал источник.

Но несмотря на это, по его словам, переговоры зашли в тупик: российская сторона не может четко артикулировать, что ей нужно и чего она хочет. «Они не знают, как определить победу или поражение. На самом деле многие из представителей элит, с которыми мы разговаривали, никогда не хотели войны и даже признавали, что ее начало было ошибкой. Но теперь они воюют — и унизительное поражение не вариант для этих ребят», — говорит источник.

Впрочем, признает он, главной проблемой для урегулирования являются не элиты, а лично Владимир Путин. В связи с этим Вашингтону следует обратиться к настроенным против войны представителям элиты и начать договариваться с ними, считает собеседник «The Moscow Times». Если они поддержат альтернативного лидера, «свержение Путина не будет чем-то невозможным», подчеркивает он.

Выводы

— Одно крыло байденовской администрации хочет продавить «почетную ничью» — отвод войск, а Крым и отторгнутые территории остаются в составе России.

— Саммит в Саудовской Аравии инициирован группой Салливан-Бернс.

— Российская политическая верхушка готова пойти на мир без Путина.

Но как навязать этот план Салливана-Бернса Украине? Как быть с мирным планом Зеленского и тремя заявлениями «Большой восьмерки» с Украиной в составе от 14 октября, 14 декабря и 11 июля Вильнюсе — вывод всех российских войск, суд, репарации и гарантии безопасности для Украины? Только прекратив поставки вооружений Украине. Но могут ли авторы этого проекта убедить Конгресс, в котором абсолютное большинство, причем как демократы, так и республиканцы, поддерживает Украину? А самого Байдена? Удастся ли им переубедить Блинкена и Остина? А как же позиции 54 стран – участников «Рамштайна»?

Видимо, саммит в Садовской Аравии и будет настоящим полем, где «скрестятся мечи». Не случайно на встречу в Копенгагене, а теперь и в Джидде привлечены страны «Глобального Юга», многие из которых занимали нейтральную позицию и никак не проявляли интереса к жесткой позиции Запада. Именно позиция «Юга» может в какой-то степени смягчить Запад в отношении России и провести Салливану свой мирный план. А переговорами Украина-США по гарантиям безопасности по линии советников по нацбезопасности, которые состоятся тоже на днях, вероятно Салливан попытается переубедить Киев, подписавшись под какие-то конкретные обязательства.

Но все это всего лишь раздумья и предположения, хоть и основанные на конкретных фактах. Осталось всего два дня до саммита в Джидде, подождем…