Участники консультаций по Украине, которые прошли в Саудовской Аравии, согласились с тем, что мирное урегулирование конфликта должно основываться на незыблемости территориальной целостности страны. Об этом сообщила британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на европейского дипломата.

По его словам, участники переговоров в Джидде выразили «широкую, общую поддержку» идеи о том, что «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в основе любого мирного урегулирования». Кроме того, источники издания указали на то, что Китай, впервые принявший участие в такого рода консультациях, продемонстрировал конструктивную позицию в вопросе урегулирования. В то же время FT подчеркнула, что официально китайские власти не комментировали итоги встречи в Саудовской Аравии.

Другой европейский дипломат добавил, что Китай изъявил готовность принять участие в следующей подобной встрече. Как ранее сообщил французский еженедельник Le Point, участники консультаций по урегулированию украинского конфликта достигли соглашения, что очередная конференция тоже должна состояться в стране Глобального Юга.