Хуситы атаковали нефтераспределительную станцию компании Saudi Aramco в городе Джидде в Саудовской Аравии, передает телеканал Al Arabiya в Twitter.

Пожар в двух резервуарах нефтебазы потушили, пострадавших и жертв нет.

Всего власти Саудовской Аравии зафиксировали 16 атак. По данным коалиции, с помощью беспилотников хуситы нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам в городах Рас-Танура и Рабиг, а также некоторым жизненно важным объектам в Эр-Рияде.

Из-за ракетных ударов второй этап нового сезона «Формулы-1» Гран-при Саудовской Аравии оказался под угрозой срыва, а пилоты гоночных болидов — в опасности. (РБК)