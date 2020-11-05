ОБСЕ призывает власти Беларуси провести новые президентские выборы

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает власти Беларуси провести новые выборы президента, соответствующие международным стандартам. Результаты голосования 9 августа следует аннулировать в силу «нарушений на всех стадиях» избирательного процесса, отмечается в докладе ОБСЕ, представленном на заседании организации в четверг, 5 ноября. Кроме того, составители документа осудили пытки и «массовые и систематические» нарушения прав человека в республике.

В Беларуси почти 3 месяца не утихают массовые протесты после президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов не раз проявляли беспрецедентную жестокость.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них — глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК. (DW)