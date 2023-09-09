Турция не признает «президентские выборы», проведенные так называемым режимом в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

«Турция не признает эти незаконные выборы, являющиеся нарушением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Мы призываем ООН и международное сообщество не признавать эти выборы», – подчеркивается в заявлении. В нем отмечается, что так называемые выборы являются нарушением международного права, в том числе резолюций Совета Безопасности ООН и принципов ОБСЕ.

МИД Турции осудил «выборы», проведенные в то время, когда Азербайджан и Армения стараются продолжить мирные переговоры, и расценил их как шаг, направленный на подрыв переговоров.

«Турция поддерживает процесс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией и сохраняет веру в то, что подписание долгосрочного мирного соглашения в ближайшем будущем внесет ценный вклад в установление мира и стабильности в регионе», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.