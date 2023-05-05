Россия «явно нарушила» права и законные интересы украинских детей, которые были депортированы на российскую территорию или перемещены в другие районы оккупированных территорий. Об этом говорится в докладе Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), опубликованному сегодня.

«Факт крупномасштабного перемещения украинских детей не оспаривается ни Украиной, ни Россией», — говорится в отчете.

Эксперты, проводившие расследование не смогли установить точные цифры. Украинские официальные лица сообщили экспертам ОБСЕ, что оценивают число депортированных детей в 200-300 тысяч человек.

«РФ не только неоднократно явно нарушала законные интересы этих детей, но и отказывала им в праве на личность, в праве на семью, в праве на воссоединение со своей семьей, а также нарушала их права на образование, доступ к информации, право на отдых, досуг, игры, развлечения и участие в культурной жизни и искусстве, а также право на мысль, совесть и религию, право на здоровье и право на свободу и безопасность», — говорится в отчете.

Эксперты ОБСЕ установили, что похищенные украинские дети «подвергаются пророссийским информационным кампаниям, часто равносильным целенаправленному перевоспитанию».

«Российская Федерация не предпринимает никаких шагов для активного содействия возвращению украинских детей. Скорее, она создает различные препятствия для семей, стремящихся вернуть своих детей», — добавили эксперты. (УНИАН)