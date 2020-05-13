Оборотная сторона карантина – толпы безработных собрались у банков за государственной помощью

Пять дней назад в стране стартовало оформление банковских карт для начисления единовременной выплаты в 190 манатов. В результате с начала мая толпы безработных подтянулись к банкам – без масок и социальной дистанции, вопреки требованиям карантина.

Банки впечатляют людским столпотворением за пластиковыми картами, куда должны перечислить второй транш выплат в размере 190 манатов – первую партию государственной помощи безработным выдали на руки в отделениях почты с не менее впечатляющими очередями. В результате безналичных перечислений повсеместные толпы людей у банков стали чуть ли не символом третьего месяца введенного в стране специального карантинного режима.

Как же быть с требованием Оперативного штаба правительства, запрещающим гражданам собираться в общественных местах группами больше 10 человек во избежание распространения коронавируса? Неизвестно, почему это правило не действует к очередям перед банками, где яблоку негде упасть. В толпах перед банками можно забыть о двухметровой социальной дистанции, медицинских масках и прочих карантинных требованиях. А главное, все это происходит на глазах присутствующих здесь же стражей правопорядка, составляющих списки получателей и советующих им соблюдать хоть какую-нибудь дистанцию.

Больше всего полиция обеспокоена соблюдением норм и правил карантина непосредственно в банках, не допуская проникновения туда лиц без медицинских масок и пропуская внутрь поочередно, по два – три человека из толпы. Можно увидеть, что в помещение финансовых структур люди допускаются по всем требованиям Оперативного штаба правительства. Отстояв несколько часов в тесной толпе (иные граждане занимают очередь с раннего утра), они законопослушно надевают фильтрующие повязки и проходят по одному в помещение филиала. Увиденное наводит на мысли — значит ли это, что в отличие от уличных очередей, вирус опасен в помещении банка, а в толпе на улице теряет свои опасные свойства и заразиться им невозможно?

Напомним, что решением правительства в мае 190 манатов единовременной помощи «лягут» на банковские карты 600 тыс. безработных. Сообщается, что к оформлению банковских карт привлекаются все банки, однако на текущий момент сотни людей простаивают в очередях преимущественно отделений МБА банком и Kapital Bank. В первых числах месяца Минтруда отчиталось о завершении выплат за апрель. Выплаты более 590 тыс. граждан по проекту были произведены ООО «Азерпочт», а остальные – соответствующими банками.