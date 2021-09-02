Смягчение карантина увеличило наплыв в заведения общепита. Оборот этого бизнеса, просевший в минувшем году, заметно увеличился.

На возросшую активность упомянутой сферы бизнеса указывают даже сухие цифры Бакинского городского управления статистики. По данным этого ведомства, в первом полугодии текущего года оборот общественного питания в Баку вырос на 8% по сравнению с отчетным временем прошлого года и составил 286,6 млн манатов. При этом 227,8 млн манатов из общего объема оборота пришлось на долю юридических лиц, что на 40,2% больше по сравнению с показателем прошлого года.

Как видно, на растущих показателях сказалось смягчение карантинных мер. Ведь если вспомнить, с осени правительство постепенно отменило целый ряд ограничений, которые действовали в отношении заведений общественного питания. Помимо этого, росту оборота способствует увеличение числа субъектов предпринимательства этой сферы, сообщил # руководитель НОО «Союз свободных потребителей» Эюб Гусейнов. По его словам, прошлый год отметился увеличением числа кафе и ресторанов, однако оборот их, напротив, сократился из-за действовавших в столице карантинных мер. А потому не удивительно, что увеличение количества заведений в условиях предоставленной им относительной свободы увеличило доходы бизнеса.

Ведь если вспомнить, за минувший год в рядах заведений общепита прибыло на 2,9%, а число сидячих мест увеличилось на 3%. Но несмотря на количественный рост, ограничения сказались на доходах – официальный оборот кафе и ресторанов составил 759,6 млн манатов – в полтора раза меньше, чем в предыдущем году. Получается, на протяжении минувшего года предприниматели вкладывали в общепит, а сейчас пожинают плоды этих вложений.

Как сказала в беседе с # кандидат экономических наук, доцент Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Гюльнара Азизова, причины увеличения оборота ресторанно-гостиничного бизнеса объясняются не только тем, что их стало больше, но и притоком клиентов. Выезд граждан на отдых и для прочих целей за границу в пандемию усложнился, и сложившаяся ситуация естественным образом привела к тому, что все больше людей отдыхают внутри страны. Соответственно, увеличился спрос на услуги местных заведений общественного питания и отдыха. По свидетельству экономиста, позитивная динамика в сторону их растущего оборота вызвана увеличением спроса.

Опрошенные нами специалисты считают, что развитие внутреннего туризма и сложности выезда из страны будут и дальше способствовать увеличению оборотов кафе, ресторанов, гостиниц и проч. внутри страны. Словом, перспективы общепита весьма позитивны, если бы не одно «но». Со вчерашнего дня услуги закрытых предприятий общественного питания, гостиниц и крупных торговых центров стали доступны только обладателям ковидных паспортов. И хотя столичный общепит успешно используют возможности доставки еды, новое ограничение вряд ли позитивно скажется на этом бизнесе. Ведь если обратиться к данным оперативного штаба при правительстве, на данный момент вакцинировано 6 805 000 граждан и только 2 млн 692 тыс. из них получили обе дозы – меньше 40% всех вакцинированных. Примечательно, что 60% получили первую дозу вакцины.

Отсюда видно, заметил депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов, что тенденция к вакцинации среди граждан усилилась главным образом после объявления новых ограничений.