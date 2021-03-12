Обновление Windows привело к «синему экрану смерти»

Пользователи Windows пожаловались на проблемы с операционной системой. Об этом сообщает издание Windows Latest, передает «Лента.ру».

Владельцы лицензионных копий ОС рассказали на форуме Microsoft и в соцсетях, что проблемы начались после установки обновления KB5000802. Судя по сообщениям, после использования оргтехники на компьютере может появиться «синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSoD). Это приводит к перезагрузке системы и возможной потере данных. Журналисты отметили, что сообщения о сбоях появились лавинообразно на многих площадках за последние несколько суток.

При возникновении «синего экрана смерти» на дисплее устройства часто появляется ошибка APC_INDEX_MISMATCH для win32kfull.sys. Пользователи рассказали, что сбой происходит во время запуска печати посредством принтеров и МФУ производства Kyocera, Ricoh, Zebra и других компаний. «Уже было как минимум 20 подтвержденных случаев от четырех разных клиентов, и это всего за один час», — рассказали изданию в одной из фирм, сотрудники которой используют офисную технику и компьютеры на Windows.

Авторы отметили, что многие пользователи не знали о выходе апдейта KB5000802, так как обновление устанавливается автоматически. По их словам, единственным способом решить проблему является удаление обновления через настройки ОС. Microsoft пока что не отреагировала на сообщения пользователей.