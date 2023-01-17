Названы компании, занимавшиеся незаконной эксплуатацией месторождений «Союдли», «Вежнали», «Демирли» и «Гызылбулаг» в период оккупации.

Как передает АПА, об этом на брифинге сообщил председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев.

Он сказал, что незаконной эксплуатацией месторождений занимались следующие компании: «Канадская компания «Sterlite Gold» LTD və «First Dynesty Mines»; швейцарские -«Base Metals», «Vallex Group»; российская «Geopro Mayninq Gold Company»; армянская «Armenian Copper Programme», совладельцами которой являются предприниматели из Швеции и Лихтенштейна; американская «Global Gold»; индийская «Vedanta Resourcess».